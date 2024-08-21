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  4. 'Bunu kim ihbar etmez' Eve girince gözlerine inanamadılar! Bir işçi fenalaştı

'Bunu kim ihbar etmez' Eve girince gözlerine inanamadılar! Bir işçi fenalaştı

21.08.2024 10:56
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Adana’da kötü kokuların gelmesi üzerine mahallelinin ihbarıyla polis nezaretinde eve giren belediye ekipleri çöp ev ile karşılaştı. 4 kamyon çöpün çıktığı ev yaklaşık 10 saatte temizlenirken bir temizlik işçisi de kokudan fenalaşarak hastanelik oldu. Mahalle sakinlerinden bir tanesi "Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.

Akılalmaz olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir müstakil evde meydana geldi. 53 yaşındaki A.A.'ya ait evden uzun zamandır çöp kokusu gelmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

EVE GİRİNCE ÇÖPLÜKLE KARŞILAŞTILAR

Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta çöplük ile karşılaştı.

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10 SAAT BOYUNCA TEMİZLEDİLER! BİR İŞÇİ FENALAŞTI

Evde yaklaşık 10 saat boyunca temizlik çalışması yapıldı. Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.

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İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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4 KAMYON ÇIKTI

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

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“20 YILA YAKINDIR BURASI BÖYLE”

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi. (İHA)

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AW271443_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana çöp ev
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