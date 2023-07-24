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Bunu kimse söylememişti! Aman dikkat, dişlerinizi fırçalarken bu hatayı sakın yapmayın

24.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş sağlığı önem verilmediği takdirde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce dişlerinizi fırçalamamak kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Öte yandan diş fırçalama esnasında yapılan yaygın hatalar sağlık açısından risk oluşturuyor. İşte bir İngiliz diş hekiminin uyararak dikkat çektiği en yaygın hata...

Bunu kimse söylememişti! Aman dikkat, dişlerinizi fırçalarken bu hatayı sakın yapmayın

Düzenli diş fırçalamanın sağlığa etkisi yadsınamaz bir gerçek. Diş hekimleri günde en az iki kez dişlerin fırçalanmasını öneriyor. Fakat birçok kişi bu işlemi yaparken bir detayı atlıyor. İngiltere'de bir uzmanın yaptığı açıklama, bu konuda farkındalık yarattı.

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Diş fırçasını ıslatmak ya da kuru bırakmak konusunda farklı görüşler olsa da İngiliz diş hekimi Dr. Sahil Patel, bu konunun son derece önemli olduğunu belirtti.

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Fırçayı ıslatmanın diş macununu seyrelttiği için önerilmediğini söyleyen Dr. Patel, insanların genellikle diş fırçasını çok fazla güç kullanarak tuttuğunu ve bu durumun diş eti hastalıklarına yol açtığını vurguladı.

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Uzman isim, ayrıca dişlerin temizlenirken arkadan öne doğru ilerlenmesini önerdi.

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"ACELEYLE 2 KEZ FIRÇALAMAKTANSA..."

Dr. Patel, hastaların dişlerini günde iki kez aceleyle fırçalamaktansa günde bir kez temizlemenin daha uygun olduğunu belirtti.

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DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Öte yandan Japonya'da yapılan bir araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp sağlığı açısından ölümcül bir risk taşıdığını ortaya çıkardı.

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2013 ile 2016 arasında bir hastanedeki 1675 hastada yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı.

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Katılımcılar, 4 gruba ayrıldı:

  • Dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar,

  • Dişlerini sadece geceleri fırçalayanlar,

  • Dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar,

  • Dişlerini hiç fırçalamayanlar.

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Araştırmacılar, katılımcıların yaşını, cinsiyetini, sigara içme geçmişini de göz önünde bulundurdu. Ayrıca katılımcıların sağlık kayıtları dört bağımsız araştırmacı tarafından geriye dönük olarak incelendi. Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ve aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldı.

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SADECE SABAH FIRÇALAMAK YETERSİZ

Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.

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