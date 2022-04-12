Bunu yapmak erken yaşlanmaya ve egzamaya sebep oluyor

Stresten uzak bir hayat sürmek çok zor. Ancak sağlığınız için stresi hayatınızdan mümkün olduğunca uzak tutmanız gerekiyor. Kanser, kalp krizi gibi durumlara yol açabilen stres hem psikolojinizi hem de sağlığınızı oldukça yıpratıyor. Saç sağlığınıza da olumsuz etkileri bulunuyor. Stres, saçların dökülmesine ve saçlarda mat bir görünüme sebep oluyor. Ancak cilt üzerindeki etkileri çok daha büyük. Cilt üzerindeki etkilerini azaltmak için stresten uzak durmak, hayat alışkanlıklarınızı daha sağlıklı bir hale getirmek gerekiyor.

STRESİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ERKEN VE HIZLI YAŞLANMAYA SEBEP OLUYOR

Stresin cilt üzerindeki en belirgin etkisi bizim daha yaşlı görünmemize neden olmasıdır. Çünkü stres öncelikle ifademize yansır. Bizi üzgün, mutsuz ve daha yaşlı gösterir. Aşırı stresle birlikte kortizol hormonu artışına bağlı olarak derideki kan akımı yavaşlar, deri hücrelerinin beslenmesi bozulur. Bunu takiben hyaluronik asit ve kollajen sentezi azalır ve ciltte kurur, ince kırışıklıklar artar, cilt cansız ve mat görünmeye başlar. Serbest radikal dediğimiz atık maddelerin artmasıyla birlikte yaşlanma süreci iyice hızlanır. Stres ile birlikte uyku düzeninde yaşanan bozulma, sağlıklı alışkanlıkların terkedilmesi, kafein, alkol ve sigara tüketiminin artmasıyla birlikte cildimiz daha yorgun ve sarkık görünür. Bununla birlikte gözaltı morlukları artar, gözlerde daha çok şişlik oluşur. Eski parlaklığını kaybeden cilt daha soluk ve donuk görünmeye başlar.

CİLTTE KURULUĞA VE EGZAMAYA YOL AÇIYOR

Stres altındayken vücutta kortizol ve adrenalin hormonları artar. Hormonal dalgalanma vücudun su kaybı yaşamasına neden olur. Yeterli su tüketimi de yapılmıyorsa ciltle kuruluk artar. Hormonal değişim nedeniyle cilde nem ve parlaklık veren hyaluronik asit sentezi azalır. Bu durum da cilt kuruluğunu arttıran bir diğer nedendir. Ciltteki yaşanan kuruluk, cilt bariyerinde bozulmaya yol açar. Bunun sonucunda da ciltte pul pul dökülmeler yaşanır, egzama oluşumu artar. Dolayısıyla kuruluğun önüne geçebilmek, cilt bariyerini kuvvetlendirmek ve irritasyonu en aza indirmek için cildimize uygun nemlendirici kullanmamız gerekir.

CİLDİN YAĞLANMASINI ARTTIRIYOR

Stresli durumlarda kortizol hormonun salınımı artar demiştik. Kortizol ile birlikte yağ bezlerinden daha fazla yağ sentezi yapılır. Cilt daha fazla yağlanır, bunu takiben de ciltteki gözenekler tıkanır ve akne oluşumu artar. Bu etki yağlı cilt yapısına sahip kişilerde daha fazla görülür. Su kaybı, hücre yenilenmesinin yavaşlaması, toksinlerin uzaklaştırılamaması nedeni ile de cilt kendini daha geç tamir edeceği için de yaraların iyileşmesinde gecikme yaşanır. Sivilceler daha fazla iz bırakabilir.

SAÇLARDA DÖKÜLMELERE VE AÇILMALARA NEDEN OLUYOR

Yoğun stresin saç üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Öyle ki; bazı kişilerde saç diplerinde yağlanma artarken, bazılarında ise kuruluk şikâyetleri görülür. Bunun sonucunda da saç incelmesi ve saç dökülmesi ile karşı karşıya kalınabilir. Stresin yoğunluğuna göre bazı kişilerde saçkıran hastalığı da ortaya çıkabilmektedir. Saç uzama ve yenilenme döngüsü göz önüne alındığında yaşanılan yoğun stresli durumlardan 3-4 ay sonra saçlarda dökülme ve açılmalar fark edilebilir.

TIRNAK BOZUKLUKLARI MEYDANA GELİYOR

Yoğun stres ile birlikte tırnaklar daha yavaş uzamaya başlar, tırnaklarda çizgilenmeler, kırılmalar ve tırnak yüzeyinde soyulmalar görülebilmektedir. Ayrıca stresli durumlarda tırnak yeme ve tırnak çevresi ile ilgili tikler artış gösterebilir, bu durumlar tırnak bozukluklarına neden olabilir.

CİLT HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR

Stres ile birlikte bir grup hormon salgısı artar ve bunun sonucunda vücutta inflamasyon dediğimiz tepki ortaya çıkar. Strese bağlı inflamasyon ile birlikte egzama, rozase (gül hastalığı), sedef hastalığı, vitiligo, ürtiker gibi pek çok cilt hastalığı ortaya çıkabilir. Araştırmalar, özelikle kronik cilt hastalığı yaşayan kişilerin büyük bir bölümünde tetikleyici psikolojik bir durumun ve stresin etken olabileceğini göstermektedir.



