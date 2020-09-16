HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bunun adı vahşet! Eşeğin gözlerini oyup işkence ederek öldürdüler

Bunun adı vahşet! Eşeğin gözlerini oyup işkence ederek öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çiftçi Recep Çakır, eşeğini işkence yapılarak öldürülmüş halde buldu. Şüphelendiği 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Çakır, “Eşeğime aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca öldürülmüş” dedi.

Bunun adı vahşet! Eşeğin gözlerini oyup işkence ederek öldürdüler

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57) eşeğini, bakımını yaptığı bahçesinden 1.5 kilometre uzaklıkta işkence edilerek öldürülmüş halde buldu. Eşeğin, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolünde işkence edilerek öldürüldüğü ve gözlerinin oyulduğu saptandı.

Recep Çakır, eşeğini öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet savcılığına şikayetçi oldu. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli, jandarmaya verdikleri ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi.

02

Savcılık soruşturması sürerken Çakır, "Beylikova'da kurulan pazara köpeklerim için ekmek almaya geldim. Geri döndüğüm de otlatmak için koyunlarımı meraya çıkardım. Eşeğimi, atımın yanında olmadığını görünce aramaya başladım. 1.5 kilometre uzaklıkta ölü buldum. Eşeğimin aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca öldürülmüş. Çok duygulandım. 12 gün önce şüphelendiğim kişi bana, 'Recep abi senin eşeğini öldüreceğim' demişti. Aklıma ilk o kişi geldi. Şu anda konu adli mercilerde " dedi.

756e967bfcb0ff942e3f2450a4ed1b9b

'GÖZLERİ CANLIYKEN OYULMUŞ'

Recep Çakır'ın avukatı Buket Ünlü Hatip de, 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Eşeğin gözlerinin canlıyken oyulduğunun tespit edildiğini ifade eden Hatip, şöyle konuştu:

“Müvekkilim emekli olduktan sonra doğa hayatını sevdiği için Beylikova'da bir köye yerleşiyor. Çeşitli hayvanları var ve bir eşek sahipleniyor. Maalesef çok sevdiği eşeği vahşice katlediliyor. Bu olay Türkiye'de infial yarattı. Sivil toplum kuruluşları olaya müdahil oldu. Ben de gönüllü olarak avukatlığını üstlendim. Eşek işkenceye uğramış. Veteriner raporunda gözlerinin oyulduğu belirtiliyor. Aynı zamanda rektum bölgesine yabancı cisim sokulmuş ve iç organları parçalanmış. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise gözlerinde kan oturmaları var. Bu da gözlerinin canlıyken oyulduğunu gösteriyor. Müvekkilimin şüphelendiği iki kişi var. Olay şimdi yargıda olduğu için söz savcılıkta. Bir çok baro olaya müdahil olmak istiyor. Muhtemelen 'mala zarar verme suçu' oluşacak ve TCK'nın 151'inci maddesi 2'inci kısmına göre 4 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası olmak üzere bir suçlama bekliyoruz. Ama bu kesin bir çözüm değil. Bu, sahipli bir eşek. Sahibi bilinçli ama hakkı aranmayan çok hayvan var. Hayvan hakları yasasının biran önce çıkarılmasını istiyoruz."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!
Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!
Koronavirüsü yenen hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
O hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı
Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi için flaş karar
Çocuğu alet etmişler! Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.