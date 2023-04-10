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  4. Bunun adı vicdansızlık! Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar... Ölüme terk edilmişler

Bunun adı vicdansızlık! Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar... Ölüme terk edilmişler

10.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 11 yavru köpek ölüme terk edildi. Yoldan geçen vatandaşların sesleri duyması üzerine köpekler kurtarılarak, koruma altına alındı.

Bunun adı vicdansızlık! Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar... Ölüme terk edilmişler

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 11 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde boş araziye bırakıldı.

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ÇUVAL İÇERİSİNDE ÖLMEK ÜZERE OLAN YAVRU KÖPEKLERİ BULDULAR

Yoldan geçen vatandaşlar, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. Çuval içerisinde, ölmek üzere olan yavru köpekleri bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni doğduğu öğrenilen yavrular veteriner kliniğine götürüldü.

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Yavru köpeklerin koruma altına alındığı bildirildi.

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(İHA)

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Osmaniye köpek

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