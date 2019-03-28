"Bunun genel başkanı da o gece kahvesini yudumluyordu"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın altına yatarken sen nasıl içersin? Bu millete hakaret değil midir, saygısızlık değil midir? Bu nasıl demokrasi anlayışıdır?" dedi.

Gül, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde seçim midibüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, ilçeyi daha çok geliştirmek, Gaziantep'i de daha çok büyütmek, ülkedeki huzuru daha da artırmak istediklerini söyledi.

Karkamış'ın bir sınır şehri olduğunu anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Bizler gerek Zeytin Dalı gerekse de Fırat Kalkanı harekatlarıyla ülkemize yapılan tüm saldırıları kaynağında kurutmak için terörle mücadelemizi başarıyla sürdürdük. Bugün Karkamış, huzur içerisinde yaşıyor. İnşallah ülkemizi ve memleketimizin huzurunu her zaman koruyacağız. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. İşte sınırdayız. Güney sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmıştır. Türkiye'ye hangi saldırı gelecekse, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü vatanımızın hududunu, halkımızın hukukunu korumak boynumuzun borcudur. 31 Mart da bunun adıdır. Terörle mücadelenin kararı için Cumhur İttifakı'na evet diyerek yola devam edeceğiz."