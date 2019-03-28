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"Bunun genel başkanı da o gece kahvesini yudumluyordu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın altına yatarken sen nasıl içersin? Bu millete hakaret değil midir, saygısızlık değil midir? Bu nasıl demokrasi anlayışıdır?" - "Buna şaşırdık mı? Bunun genel başkanı da o gece Bakırköy Belediye Başkanının yanında kahvesini yudumluyordu, televizyondan izliyordu. Bunların demokrasi ve milli irade anlayışı bu. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milletin yanındaydı ve demokrasinin yanında durdu. İşte Cumhur İttifakı da o gece kuruldu" - "Güney sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmıştır. Türkiye'ye hangi saldırı gelecekse, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Bunun genel başkanı da o gece kahvesini yudumluyordu"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın altına yatarken sen nasıl içersin? Bu millete hakaret değil midir, saygısızlık değil midir? Bu nasıl demokrasi anlayışıdır?" dedi.

Gül, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde seçim midibüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, ilçeyi daha çok geliştirmek, Gaziantep'i de daha çok büyütmek, ülkedeki huzuru daha da artırmak istediklerini söyledi.

Karkamış'ın bir sınır şehri olduğunu anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Bizler gerek Zeytin Dalı gerekse de Fırat Kalkanı harekatlarıyla ülkemize yapılan tüm saldırıları kaynağında kurutmak için terörle mücadelemizi başarıyla sürdürdük. Bugün Karkamış, huzur içerisinde yaşıyor. İnşallah ülkemizi ve memleketimizin huzurunu her zaman koruyacağız. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. İşte sınırdayız. Güney sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmıştır. Türkiye'ye hangi saldırı gelecekse, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü vatanımızın hududunu, halkımızın hukukunu korumak boynumuzun borcudur. 31 Mart da bunun adıdır. Terörle mücadelenin kararı için Cumhur İttifakı'na evet diyerek yola devam edeceğiz."

- "Hep beraber ülkemize ve şehrimize sahip çıkacağız"

Bakan Gül, muhalefetin Türkiye'ye karşı hiçbir projesi ve hayali olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşımızdakilerin hiçbir hayali yok. Bugün bakın çıkmış ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın altına yatarken sen nasıl içersin? Bu millete hakaret değil midir, saygısızlık değil midir? Bu nasıl demokrasi anlayışıdır? Buna şaşırdık mı? Bunun genel başkanı da o gece Bakırköy Belediye Başkanının yanında kahvesini yudumluyordu, televizyondan izliyordu. Bunların demokrasi ve milli irade anlayışı bu. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milletin yanındaydı ve demokrasinin yanında durdu. İşte Cumhur İttifakı da o gece kuruldu. Bu ülkeyi dün istilacılar işgal edemediler, bugün de FETÖ'cüler, DEAŞ'lılar ve PKK'lılar işgal edemeyecekler. Çünkü bu millet onuruyla mücadele etmeye devam edecek."

Ülkenin birlik ve beraberliğini korumak adına 31 Mart tarihinin önemli olduğunu belirten Gül, "Eksikliklerimiz olabilir. Belediye başkanının, milletvekilinin, bakanın eksiği, yanlışı olabilir. Eksiğimizi gidermek de hatalarımız varsa onları düzeltmek de bizim görevimiz. Bir kişinin eksik ve hatasından dolayı ülkemizi, partiyi ve ittifakı asla cezalandırmayacağız. Hep beraber ülkemize ve şehrimize sahip çıkacağız. Geçmişte hangi partiye oy verilmiş olursa olunsun, Cumhur İttifakı'nın çağrısı şudur, Gelin Karkamış'ı daha fazla büyütmek, Gaziantep'i geliştirmek, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için 31 Mart'ta parti ayrımını bir kenara bırakıp Cumhur İttifakı'na destek verelim." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te

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31 Mart abdülhamit gül CHP Gaziantep seçim

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