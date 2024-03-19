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Burcu Esmersoy'un lüks saatlerinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Saat koleksiyonunun toplam değeri...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 09:25
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İş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenen Burcu Esmersoy'un pahalı saatleri gündemde. Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi.

Burcu Esmersoy'un lüks saatlerinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Saat koleksiyonunun toplam değeri...

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy kazandığını resmen saatlere yatırıyor. Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi.

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Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 60 bin Euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.

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SERVET DEĞERİNDE...

Patronlar Dünyası'da yer alan habere göre; lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin Euro'luk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor. Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise servet değerinde...

Saat koleksiyonunun toplam değeri 10 milyon 250 bin TL olan Esmersoy, kolunda adeta servet taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy sosyal medya nazım akmandil
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