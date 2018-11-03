Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Öğretmen Ökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sınıfları bu yıl kendisinin aldığını söyledi. Öğrencisi Necati Özden'in beslenme çantasız okula gelmesinin dikkatini çektiğini anlatan Ökmen, şunları ifade etti:

"Soruyordum, beslenme çantasını unuttuğunu söylüyordu. Ertesi gün oluyor, öğle arası eve gidip çok yemek yediğini söylüyordu. Daha sonraki gün, 'Oğlum niye getirmiyorsun?' diye sorduğumda, 'Yok öğretmenim' dedi. Ben, 'Beslenme çantası yok.' diye düşünüyorum. Sonrasında, 'Evde hiçbir şey yok.' dedi."

Arkadaşlarından adresini öğrenerek gittiği öğrencisinin evinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Ökmen, tek göz oda ile mutfaktan oluşan evde yaşamaya çalışan aileye, kendi yakınlarıyla kısmen yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Meslektaşları ile birlikte ailenin sağlıklı bir ortama yaşaması için çabaladığını belirten Ökmen, şunları belirtti:

"İnşaat fikrini abim bizlere aşıladı. Bizim önceliğimiz gıda, yakacak ve giyecekti ama şu anda sağlıklı güzel evlerine kavuşacaklar. Mühim olan bakmak değil, görmek. Biz görmeye çalıştık. İnşallah sonuç da çok güzel olur. Biz bu süreçte kendimizce birşeyler yapmaya çalışırken, iş biraz daha büyümeye başladı. Hayırseverlerin kısmen ulaştırdıklarıyla biz eve bir başlangıç yaptık, inşallah bunun sonucu da güzel olacak."