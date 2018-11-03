HABER

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri Merkez Talas ilçesi Kepez Mahallesinde başkasına ait iki göz evde 3 yıldır sağlıksız koşullarda yaşayan, engelli maaşı ile geçinmeye çalışan, anne yüzde 90, baba ise yüzde 50 görme engelli 4 çocuklu ailenin hayatı, 3. sınıf öğrencisi Necati Özden'in öğretmeni Ayşe Burcu Ökmen'in durumu fark etmesi ile değişti.

Öğretmen Ökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sınıfları bu yıl kendisinin aldığını söyledi. Öğrencisi Necati Özden'in beslenme çantasız okula gelmesinin dikkatini çektiğini anlatan Ökmen, şunları ifade etti:

"Soruyordum, beslenme çantasını unuttuğunu söylüyordu. Ertesi gün oluyor, öğle arası eve gidip çok yemek yediğini söylüyordu. Daha sonraki gün, 'Oğlum niye getirmiyorsun?' diye sorduğumda, 'Yok öğretmenim' dedi. Ben, 'Beslenme çantası yok.' diye düşünüyorum. Sonrasında, 'Evde hiçbir şey yok.' dedi."

Arkadaşlarından adresini öğrenerek gittiği öğrencisinin evinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Ökmen, tek göz oda ile mutfaktan oluşan evde yaşamaya çalışan aileye, kendi yakınlarıyla kısmen yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Meslektaşları ile birlikte ailenin sağlıklı bir ortama yaşaması için çabaladığını belirten Ökmen, şunları belirtti:

"İnşaat fikrini abim bizlere aşıladı. Bizim önceliğimiz gıda, yakacak ve giyecekti ama şu anda sağlıklı güzel evlerine kavuşacaklar. Mühim olan bakmak değil, görmek. Biz görmeye çalıştık. İnşallah sonuç da çok güzel olur. Biz bu süreçte kendimizce birşeyler yapmaya çalışırken, iş biraz daha büyümeye başladı. Hayırseverlerin kısmen ulaştırdıklarıyla biz eve bir başlangıç yaptık, inşallah bunun sonucu da güzel olacak."

Ökmen, artık beslenme çantası olan öğrencisini ve ailesini güzel bir geleceğin beklediğini kaydetti.

"AİLE BİR AY SONRA YENİ EVİNE KAVUŞACAK"

Öğretmenin inşaat işi ile uğraşan ağabeyi Alper Ökmen, önce ailenin oturduğu evi restore etmeyi düşündüklerini, evi gördükten sonra bunu gerçekleştiremeyeceklerini anladıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine başka projeler düşündüklerini aktaran Ökmen, "Babanın, annesinin evinin önünde duran boş arsada inşaata başladık. Hedefimiz kendi kendimize yapmaktı ama bir yardım derneği yükü üzerimizden aldı diyebilirim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir ay sonra bu aile yeni evine kavuşacak." diye konuştu.

"ÇOK SIKINTI ÇEKTİM, ÇOCUKLARIM ÇEKMESİN"

Baba Yaşar Özden de yapımı devam eden evinin inşaatında çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Evin bitmesini dört gözle beklediğini kaydeden Özden, "Üç yıldır kaldığım ev hiç olmuyordu, ön tarafı çatlamıştı. İki çocuğum var. Öğretmenden Allah razı olsun, evimize geldi baktı. Hayırseverler yardım etti." diye konuştu.

Anne Belgin Özden de (35) mecbur kaldıkları için böyle bir evde yaşadıklarını anımsatarak, "Çocuklarım yeni evde büyüsünler. Kendi evim olsun istiyorum, kendi yaşantım olsun. Çok sıkıntı çektim, çocuklarım çekmesin." dedi.

Necati Özden de yeni evleri olacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Okulların tatil olduğu dönemde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu aktaran Özden, "Yazın hayvanların önüne gidiyorum, harçlık alıyorum anneme veriyorum." sözlerine yer verdi.

Ailenin en küçük çocuğu 8 yaşındaki Mehmet Özden de yeni evlerini şimdiden çok sevdiğini ve yakında taşınacakları için sevinçli olduğunu söyledi.


PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Silahlı saldırıda ölen pazacı toprağa verildiSilahlı saldırıda ölen pazacı toprağa verildi
Karacabey longoz ormanlarında 'Recep İvedik' turizmiKaracabey longoz ormanlarında 'Recep İvedik' turizmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri öğretmen necati özden ayşe burcu ökmen

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Tarlada erkek çocuğuna tecavüz etti! Şoke eden savunma

Tarlada erkek çocuğuna tecavüz etti! Şoke eden savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.