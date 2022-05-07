Burcunuzun elementine göre en uygun partnerin özellikleri! İşte ateş, su, toprak ve hava burçlarının ilişkiden beklentisi...

Gökyüzünde gezegenlerin konumundan yola çıkılarak yorumlanan astroloji, aşk hayatımızın şekillenmesinde de büyük bir role sahip. Örneğin ateş elementi burçlarından olan Koç insanının aradığı partner özellikleri ile bir su burcu olan Balık burcunun istediği partnerin özellikleri birbirinden çokça farklı olabiliyor. İşte burçların elementine göre en ideal partnerin özellikleri...

ATEŞ ELEMENTİ OLAN BURÇLARA UYGUN PARTNER NASIL OLMALI?

KOÇ BURCU:



Koç, Aslan ve yay burçları ateş elementinin burçlarındandır. Ateş burçları, özellikle ilişkilerde tutkulu ve yoğun duygular içerisine girebilmektedir. Yükselen, ay veya Güneş'iniz Koç burcundaysa dürtüsel ve huysuz bir kişiliğe sahip olabilirsiniz ve ani bir hevesle hareket edebilirsiniz.Bu özellikler pek çok kişi için çekici olsa da bir Koç insanı sürekli değişen zihniyle başa çıkabilen birinden hoşlanacaktır. Yani Koç burcunun ideal eş veya sevgili adayı, zorlukları memnuniyetle karşılayan ve dostane tartışmalara katılmaktan hoşlanan biri olacaktır.

ASLAN BURCU:



Sahne önünde parlamayı seven, lider özellikli Aslan burçları ise ilgi odağı olmak istemeleri ve cesaretleriyle bilinir. Aslan burçları ayrıca oldukça naziktir ve empati de kurabilirler. Başkalarının duygularını yansıtarak etraflarındaki insanların rahatlamasına da yardımcı olurlar. Doğal olarak, Aslan burcu iş kovalamaya geldiğinde onlarla aynı frekansta olan birini isteyecektir. Bu burcun insanı aynı zamanda büyük jestlerden çekinmeyen birini ideal partner olarak görebilir.

YAY BURCU:



Ateş burçlarının sonuncusu ise macerayı seven Yay burcudur. Yay macera için yaşar ve seyahat etmeyi ise oldukça sever. Dürüsttür, bazen hatalıdır ancak çok geniştir. Bu sebeple bir Yay burcunun mükemmel eşi, sadece tüm çabalarını destekleyen biri değil, aynı zamanda onlara kalplerini ve zihinlerini takip etmeleri için ihtiyaç duydukları alanı sağlayan biri olacaktır. Bu kişi aynı zamanda Yay burcunun derin felsefelerini ve zekasını da onaylayıp paylaşmalıdır. Seyahati seven bir burç olması sebebiyle, Yay burcunun ideal partneri de macerayı ve seyahat etmeyi sevmelidir.

SU ELEMENTİ OLAN BURÇLARA UYGUN PARTNER NASIL OLMALI?

YENGEÇ BURCU:



Su gruplarından olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları burçlar kuşağının en sezgisel burçları olarak kabul edilir. Bu burçlar ilişkilerde ise, kalplerini takip ederek olayı akışına bırakmayı tercih ederler.

Anaç yapıdaki Yengeç burçları zodyakın en sezgisel ve duyarlı burcu olarak kabul edilmektedir. Samimi, sevecen ve aile odaklıdırlar. Bu burcun duyguları, ayın sürekli değişen döngüleri tarafından yönetilmetedir ve bu sebeple sürekli değişim halindedir. Aynı zamanda sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydukları için dengesizlikten de mustarip olabilirler. Yengeç burçları, özellikle kendilerini tükenmiş hissettiklerinde onları yenilemeye yardımcı olabilecek bir partnere ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca bu burcun insanı kendisi gibi ailesine değer veren, babacan veya anaç tavırlı insanlara çekilir.

AKREP BURCU:



Akrep burçlarını zodyakın en tutkulu burcu olarak bilinmektedir. Bu burçlar her şeyi tüketen tutkularıyla bilinmektedir. Ayrıca gizemli ve baştan çıkarıcı bir yapıya sahiptirler. Karmaşık yapıları, bir sevgilinin üstesinden gelmesi için oldukça fazla olabilir, bu sebeple partnerlerinin bu güçlü çekimle baş edebilecek biri olması önemlidir. Akrep burçları kendisi gibi tutkuya ve cinselliğe önem veren bir partnere çekilebilir.

BALIK BURCU:



Hayalperest yapıları ve duygusallığıyla bilinen Balık burçları maneviyata fazlaca düşkündür. Sanat meraklıları olan bu burcun insanları ayrıca şiire düşkündür. Bu burçta bulunan kişiler insanarla kolay empati yapmaları, hassas duyguları ile bilinmektedir. Balık burçları, taşıdığı yoğun hislerini dengelemeye yardımcı olabilecek bir partnerle birlikte olmalıdır. Bu burcun insanları ayrıca kendisi gibi sanata önem veren, empati kurabilen, nazik, duygusal ve yumuşak kalpli insanlara çekilir.

TOPRAK ELEMENTİ OLAN BURÇLARA UYGUN PARTNER NASIL OLMALI?

BOĞA BURCU:

Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubundaki burçlardır. Toprak grubu burçları besleyici ve güvenilirliği ile bilinmektedir. Bu elemente sahip kişiler ilişkide de aynı şekilde güvenmeyi ve beslenebileceği kişileri seçmek ister. Dengeyi seven toprak burçlarından olan Boğa zodyakın en şehvetli burçlarından biri olarak bilinmektedir. Son derece tutarlı ve sadık olan bu burç çoğu zaman arkadaşları ve aileleri için "kaya gibi sert" görünebilirler. Bununla beraber bu nitelikler bazen köklü bir değişim korkusuyla kendini gösterebilir. Bu sebeple Boğa burcu partneri, sadece duygusal olarak zeki değil, aynı zamanda güvenli ve sarsılmaz bir ilişkiyi kolaylaştıran bir yapıya sahip olmalıdır. Boğa burcuna istediği konfor alanını vermelidir.

BAŞAK BURCU:



Çalışkanlığıyla bilinen Başak burcu; tamamen pratik bir burçtur. Bu burca sahip kişiler, doğal olarak insan ruhunu merak eder, bu nedenle onlar başkalarını anlama konusunda da usta olabilir. Başak burçları aynı zamanda etik olmaktan gurur duyar, bu da bazı konularda aşırı geleneksel ve takıntılı olmalarına sebep olabilir. Başak burçları ayrıca katı doğalarını dengelemek için daha mantıklı ve açık fikirli bir partner aramalı.

OĞLAK BURCU:



Oğlak burcu insanları ciddi, sert görünümlü ve hırslı olarak bilinmektedir. Hedeflerine ulaşmada başarılı olan bu burcun insaları başarının üzerinde biraz fazla dururlar. Bununla beraber, bu geniş bakış açısı bazen duygusal farkındalık eksikliğine sebep olabilir. Oğlak için sağlam bir eşin sadece hırslarına uyum sağlaması değil, aynı zamanda kararlarını da desteklemesi gerekmektedir.

HAVA ELEMENTİ OLAN BURÇLARA UYGUN PARTNER NASIL OLMALI?

İKİZLER BURCU:



Hava elementi burçları İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır. Bu burçlar yalnızca eğlenceli, flört eden ve ilişkilerde girişken yapıya sahip olarak bilinse de, aynı zamanda mantıklıdır ve derin düşünürler.

Özgür ruhlu İkizler burcu insanlarının burçlar arasında en iletişimsel yapıda kişiliğe sahip olduğu söylenir. Araştırmacı, bilgilendirici, yaratıcıdırlar ve sürekli kendilerini ifade etmeleri gerekmektedir. İkizler insanı iyi iletişim kurabildiği ve zeki bir eş/partner arar. Fakat bu burç insanları ince eleyip sık dokuması sebebiyle kararsızlıkla boğuşabilir. İkizler insanı, arada sırada liderliği almaktan korkmayan bir eşle ideal ilişki kurabilir.

TERAZİ BURCU:



Terazi burcu olanlar sakin, duygusal olarak dengelidirler. Estetik, güzel sanatlar ve güzel olan her şeyin hayranı olan bu burç, kardeş burç olan İkizler burcuna benzemektedir. Terazi burçları da çoğu zaman kararsızlıktan mustarip olabilmektedir. Terazi burçları aşırı dinginlikleri nedeniyle kayıtsız olarak da algılanabilir ve bu sebeple onlar gibi soğukkanlı, sakin ve anlayışlı bir partnere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca sanattan anlayan ve hak/hukuk konularında adaletli kişiler de ilgilerini çeker.

KOVA BURCU:



Eşitlikçi ve hümanist olarak bilinen Kova burçlarının en büyük hayali dünyayı tüm sorunlarından kurtarmaktır. Bu insancıl Kova burççlarının kocaman bir kalbi olduğunu söyleyebilir. Son derece marjinal, bireysel ve bağımsızmış gibi görünebilirler. Kova burçları için en uygun eş ise, büyük sevgi gösterilerine ihtiyaç duymayan, daha güçlü değerlere sahip biridir.



