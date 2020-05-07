Burdur'da mantar zehirlenmesi! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre Büğdüz Köyü çevresinden mantar toplayan Bozdemir ailesi, akşam yemeğinde topladıkları mantarı yedi. Faden (93), Keziban (66), Aysel (57) ve Mehmet Bozdemir (60) yelekten onra rahatsızlandı.

Aile fertleri karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzere eve gelen 112 sağlık ekipleri, rahatsızlanan 4 kişiyi Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Acil servisinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alındı. Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir’in ise tedavileri sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

