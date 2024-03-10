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  4. Burdur’da şaşkına çeviren olay! Duran araca kurşun yağdırdı, sebebini duyan inanamadı…

Burdur’da şaşkına çeviren olay! Duran araca kurşun yağdırdı, sebebini duyan inanamadı…

10.03.2024 07:24
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Burdur’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çöp konteynerinin yerine başka bir araç park etti diye çılgına dönen komşu araca kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri de olaya ilişkin şaşkınlarını gizleyemezken arabası kurşunlanan komşu ise “Olay anında araç içerisinde olabilirdik, şikayetçiyim” dedi. İşte Burdur’daki ilginç olayın detayları…

Burdur’da şaşkına çeviren olay! Duran araca kurşun yağdırdı, sebebini duyan inanamadı…

Burdur’da park yeri yüzünden komşusuna kızan alkollü şahıs, aracından çıkardığı tüfekle komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan bekçiler şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay saat 02.00 sıralarında Burdur Merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddialara göre 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle caddeye gelen N.D.(71) karşı apartmanda oturan Gökhan Güler'e ait 15 GMG 75 plakalı otomobilin çöp konteynerinin yerine park edilip konteynerin de başka bir tarafa alındığını görünce sinirlendi. Bunun üzerine otomobilinden inen N.D. bagajda bulunan ruhsatsız av tüfeğini çıkararak Güler'in otomobiline 7 el ateş etti.

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O sırada bölgede devriye görevinde olan ve silah seslerini duyan bekçiler olay yerine gelerek N.D.’yi etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay esnasında evinde uyuyan Gökhan Güler camından dışarıya baktıklarında polis ve bekçileri gördü. Polislerin aracının fotoğrafını çektiğini görünce merak edip aşağıya indiğinde büyük bir şok yaşadı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde ve saçmaların zarar verdiği otomobil üzerinde inceleme yaparken olayın şüphelisi N.D., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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"OLAY ANINDA ARAÇ İÇERİSİNDE OLABİLİRDİK, ŞİKAYETÇİYİM"

Olay anında evinde olan ve silah sesleri üzerine çıkıp baktığında aracının zarar gördüğünü fark eden Gökhan Güler, “Ben esnafım, kuaför dükkanı işletiyorum. Şahsı kesinlikle tanımıyorum. Hiçbir husumetim de yok ama gecenin bir vakti 7 el ateş etmiş, aracıma sıkmış. Bende olayın bu kadarını biliyorum. Aracımın kapısında, camında, önünde kurşun izleri var. Şahıstan şikayetçiyim çünkü küçük bir çocuğum var, ailem var, sorumlu olduğum kişiler var. İçinde biz de olabilirdik, farklı şeylerde olabilirdi. Ben aracımı evimin altına park etmiştim. Silah sesine uyandım, baktım ki dışarda polis ekipleri var. Sonra aşağıya baktığımda polis arkadaşlar bizim aracın fotoğrafını çekiyorlar, hemen aşağıya inip baktığımda bizim araca sıktığını öğrendim” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Güler, araçlarını park ettiklerinde oranın boş olduğunu kendilerinin çöp konteynerini oynatmadıklarını dile getirdi.

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Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe polis ekipleri tarafından el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur park yeri
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