Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur'daki Lavanta Yolu Projesi üzerinde bulunan merkeze bağlı İlyas köyü muhtarlığı tarafından yaptırılan ve 250 bin liraya mal olan Çataloluk Dinlenme Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Açılışa Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

'BUNLARI KABUL ETMİYORUZ'



Vali Hasan Şıldak buradaki konuşmasında, Salda Gölü'yle ilgili yapılan çalışmalara değinerek, "Salda Gölü'nde yapılan bunca iyileştirmeye, korumaya yönelik faaliyetlere rağmen bu çalışmalar hem görmezden geliniyor hem de bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bunların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü hem bizler hem en yetkili ağızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız defaten bunu açıklamasına rağmen, birtakım ifadeler, yine yalan yanlış haberler kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor. Bunları kabul etmiyoruz. Tek çözüm Salda'yı doğal haliyle korumak ve şu anda yaptığımız iş budur." dedi.

Açılışı yapılan tesisin turizme hizmet edeceğini aktaran Vali Hasan Şıldak, "Turizm hareketleri bir bütünlük içinde oluşuyor. Yakınımızdaki Kuyucak köyü ekmeğini lavantadan kazanıyor. Lavanta köyü olarak ünlenmiş. Bütün Türkiye, Kuyucak deyince biliyor ama son birkaç yıldır daha yüksek seviyeye ulaştı. Salda Gölü, Türkiye'de değil artık dünyada bilinir hale geldi. Bu gölümüzün varlığını ve sahip olduğu doğal güzelliği koruyarak ama turizme de açarak, turizmden de uzak durmayarak geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.