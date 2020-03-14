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  4. 'Burhan Pazarlama' lakabıyla tanınan Burhan Demircan hayatını kaybetti

'Burhan Pazarlama' lakabıyla tanınan Burhan Demircan hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul vapurlarının efsane satıcısı “Burhan Pazarlama” olarak da tanınan Burhan Demircan yaşamını yitirdi. Demircan'ın ölümünün ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de "Bir İstanbul beyfendisini kaybettik" paylaşımında bulundu.

7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

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Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

Yıllarca İstanbul'daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara da haber olmuştu.

TRT’nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi.

CENAZESİ BUGÜN ATAŞEHİR'DE

Burhan Demircan'ın cenazesi ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Pazarlama Burhan Demircan istanbul vapur

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