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Burnunuzun yapısı karakterinizi ele veriyor! Burun şeklinize göre nasıl birisiniz?

20.02.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilik özellikleri testleri oldukça dikkat çekiyor. Bu testler kendimizde bilmediğimiz birçok özelliğin farkına varmamızı sağlayabiliyor. Vücudumuzda bulunan çeşitli bölümler kişiliğimiz hakkında ipucu verebiliyor. İşte burun şeklimize göre karakter özelliklerimiz...

Burnunuzun yapısı karakterinizi ele veriyor! Burun şeklinize göre nasıl birisiniz?

Karakterimizde bilmediğimiz birçok özelliğimiz bulunuyor. Karakter testleri yapan uzmanlar yumruk sıkma şekli, el parmakları, dişler, burun gibi özelliklerin karakterimizin üzerinde belirleyici etkileri olduğunu belirtiyor. Journal of Craniofacial Surgery'nin 2013 yılında yaptığı araştırmaya göre , kemikleri birbirine bağlayan ve burnunuzu oluşturan doku, kişinin kişiliği hakkında birçok şeyi aktarabilir. Araştırmacılar, yaklaşık 1.700 insan burnunun resmini inceledi ve hepsini 14 tipte kategorize etti. Burun şekillerini analiz ettiler ve bulgularını yayınladılar.

UZUN BURUN

Uzun burunlu kişiler meslek hayatlarında çok hırslı ve çok çalışkan kişilerdir. Mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler ve genellikle profesyonel yaşamlarını ve kişisel yaşamlarını ikinci planda tutarlar.

KÜÇÜK BURUN

Burunları kısa olan kişiler oldukça hassas ve sadık kişilerdir. Duygulara her şeyden çok değer verirler ve başarılı bir kariyere sahip olmaktansa ailelerinde mutlu olmayı tercih ederler.

SİVRİ BURUN

Sivri burunlu insanlar harika finansal danışmanlar olabilirler çünkü paralarını çok akıllıca kullanma eğilimindedirler ve burun yarıkları olan insanların bağlılık sorunları vardır.

BURUN DELİKLERİ

Büyük burun delikleri , birinin parayı biriktirmek yerine harcamayı sevdiğinin bir işaretidir ve küçük burun delikleri, kişisel ilişkilere ve aileye güçlü bir bağlılık gösterir.

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