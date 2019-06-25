HABER

Bursa'da 2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 02:27 | Son Güncelleme

Bursa'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Bursa'da 2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti.

Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. (DHA)

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!
Tam 4 kilometre uzakta bulundu!Tam 4 kilometre uzakta bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa incil tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma tam 4 kilometre uzakta buldu!

Tam 4 kilometre uzakta bulundu!

Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada!

Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü!

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.