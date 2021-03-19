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  4. Bursa'da akılalmaz görüntü! Yolcular minibüsün dışına taştı

Bursa'da akılalmaz görüntü! Yolcular minibüsün dışına taştı

19.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ayakta taşıdığı yolcuları, açık olan kapısından dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüs, görenleri hayrete düşürdü. Normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu alan minibüsten 28 kişi çıkarken, zabıta ekipleri sürücüye trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak suçlarından 854 lira ceza kesti.

Bursa’da Santral Garaj ile Cumalızık arasında yolcu taşıyan minibüsün şoförü, koronavirüs pandemisinde alınan tedbirleri hiçe sayarak, normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı.

YOLCULAR MİNİBÜSÜN DIŞINA TAŞTI

Dolan minibüste, kendilerine yer bulmakta güçlük çeken 3 yolcu ise, minibüsün dışına taştı. 3 yolcu, açık olan kapıya tutunurken, minibüs sürücüsü ise yolcuların canlarını hiçe sayarak bir süre bu şekilde yolculuğuna devam etti. Minibüsten 28 kişinin bulunduğu öğrenildi. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minibüsü Cumalıkızık Minibüs Durağı’nda park edilmiş halde bulan ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak suçlarından 854 lira para cezası kesti.

(DHA)

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Ceza Bursa

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