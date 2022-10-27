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Bursa'da AVM'de korku dolu anlar! İki grup arasında silahlı kavga, insanlar panikle kaçıştı

27.10.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir AVM'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da AVM'de korku dolu anlar! İki grup arasında silahlı kavga, insanlar panikle kaçıştı

Olay, Bursa Nilüfer'de meydana geldi. Dün gece saatlerinde bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga paniğe yol açtı. Korku dolu anlar yaşanırken müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı.

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AVM'DE SİLAHLI KAVGA

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında eğlence mekanında bulunan müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı.

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KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşanırken, taraflar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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CAN KAYBI YAŞANMADI

Can kaybının yaşanmadığı çatışma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Bursa AVM silahlı kavga

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