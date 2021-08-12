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  4. Bursa'da isyan ettiren kavga! Bariyer ve muz ağacıyla birbirlerine saldırdılar

Bursa'da isyan ettiren kavga! Bariyer ve muz ağacıyla birbirlerine saldırdılar

12.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki grup birbirine girdi. Bariyer ve saksılarla birbirine vurmaya çalışan grubun kavgası kameralara yansıdı. Kavgayla hiç alakası olmadığı halde muz ağacı kırılan kafetarya sahibi Mehmet Can Göcen gruba isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesi’nde geç saatlerde üçer kişilik iki grup birbirine girdi. Bir kişinin site giriş bariyeri ile diğerlerine vurmaya çalışması, diğer kişinin ise bir kafeteryanın bahçesinde aldığı muz ağacı ile saldırdığı görüntüler güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

"AĞACI ALIP BİRBİRLERİNE VURUYOLAR"

Kavganın olduğu caddede kafeterya işleten ve muz ağacının kendisine ait olduğunu belirten Mehmet Can Göcen, “Gece 1.30 sıralarında üçerli şekilde iki grup kavga ediyor. Benim olayla ilgili bir bağlantım yok. İki tarafı da tanımıyorum. Benim kafeteryamda muz ağacım vardı. Daha iki gün önce almıştık. Adam geliyor buradan, ağacı alıyor, birbirine vuruyorlar. Ben şahıslardan şikayetçiyim. Bu şahısların bulunmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Söylenecek çok şey var da dile getirmek istemiyorum. Sadece bir kağıda özür notu bıraksalardı, bizim için kafiydi. Özür dilenmesini ve zararın karşılanmasını beklerdik, bunu da yapmamışlar. Benim zararım karşılanırsa ben şikayetçi olmam. Ben tekrar söylüyorum, şahısları tanımıyorum ve zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.

(İHA)

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Bursa
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