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  4. Bursa'da düğünde hayrete düşüren görüntü! Damada jartiyer giydirip boğazına tasma taktılar

Bursa'da düğünde hayrete düşüren görüntü! Damada jartiyer giydirip boğazına tasma taktılar

09.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir sokak düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat olduğu öne sürülen kişiye jartiyer giydiren arkadaşları, boğazına da tasma taktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde farklı olan düğün adetlerinin en ilginçlerinden biri Bursa'da yaşandı.

Nerede yapıldığı tam olarak bilinmeyen sokak düğününde arkadaşları, damada kırmızı jartiyer giydirdi. Bir yandan davul ve zurnalar çalarken çevredekilerin bir hayli eğlendiği görüldü. Boğazında tasma da olan damat daha sonra yere çöktürüldü. Etraftakiler damadın o anlarını videoya çekip oynarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bursa
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne pislik insanlarsınız siz hiç mi aile terbiyesi almadınız, bu adamla evlenen kızımız yol yakınken vazgeç

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