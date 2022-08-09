Bursa'da düğünde hayrete düşüren görüntü! Damada jartiyer giydirip boğazına tasma taktılar

Bursa'da bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde farklı olan düğün adetlerinin en ilginçlerinden biri Bursa'da yaşandı.

Nerede yapıldığı tam olarak bilinmeyen sokak düğününde arkadaşları, damada kırmızı jartiyer giydirdi. Bir yandan davul ve zurnalar çalarken çevredekilerin bir hayli eğlendiği görüldü. Boğazında tasma da olan damat daha sonra yere çöktürüldü. Etraftakiler damadın o anlarını videoya çekip oynarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.



