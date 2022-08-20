HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da ev sahibinin oyunu pes dedirtti! Kirayı yüzde 300 artırıp, sahte belge düzenledi

Bursa'da ev sahibinin oyunu pes dedirtti! Kirayı yüzde 300 artırıp, sahte belge düzenledi

20.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A., iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Evi satılınca yeni sahipleri tarafından yüzde 300 oranında zam yapılan genç kadın, sahte tahliye taahhüt belgesini mahkemeye taşıdı. Genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, adliyeye suç duyurusunda bulunduklarını, müvekkilinin böyle bir belgeye imza atmadığını ve sahte belge düzenlendiğini söyledi.

Bursa'da ev sahibinin oyunu pes dedirtti! Kirayı yüzde 300 artırıp, sahte belge düzenledi

Bursa’da pandemi döneminde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle mahallesinde bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A. iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, yeni ev sahipleri kiracılarına giderek verdiği kiranın düşük olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 lira zam yapacaklarını belirtti. Bu durum üzerine üniversiteden yeni mezun olan ve bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemeyeceğini belirten genç kızın evden çıkmasının istediler.

SAHTE BELGE DÜZENLENDİ İDDİASI

Sözleşmenin Haziran ayında yenilendiğini belirten Kübra A. evden çıkmayı kabul etmedi. Bu durum üzerine yeni ev sahipleri usulsüz bir şekilde düzenledikleri sahte tahliye taahhütnamesinde genç kızın imzasını taklit etti. Bu belgeyle birlikte haciz başlatıldığını öğrenen genç kız, hayatının şokunu yaşadı. Durumu yargıya taşıyan Kübra A. yeni ev sahiplerinden şikâyetçi olarak adliyeye suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili konuşan genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, ‘’Müvekkilimin kiracısı olduğu evi yeni birileri satın aldı. Daha sonra müvekkilime oldukça yüksek bir zam teklif ettiler. Müvekkilim pandemi döneminde fiyatlar biraz daha uygunken kiraladı evi. Daha sonra kendisinden yüzde 200-300 arası bir zam istendi.

Screenshot_11

KİRAYI 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTTILAR

Bin 200 lira olan ev kirasını 3 bin 500 lira çıkarttılar. Bu kadar yüksek bir zammı kabul edebilecek bir durumda değil. Bu durum üzerine karşı taraf tabi hemen usulsüz bir şekilde harekete geçti. Müvekkilimin imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi hazırlamışlar. Bu şekilde bir icra takibe başlattılar. Müvekkilim bu durum karşısında paniğe kapıldı. İmzanın kendisinin atmadığını beyan edince biz de yeni ev sahipleri hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı savcılığa suç duyurusun bulunduk’’ dedi.

Screenshot_12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'
Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Her türlü küfrü edebilirsiniz’Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Her türlü küfrü edebilirsiniz’
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi!

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi!

İlginizi Çekebilir

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.