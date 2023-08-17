Bursa'da fabrikada patlama! O anlar saniye saniye görüntülendi

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Doğanköy Mahallesi, Cumhuriyet Sokak’ta bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden işçiler fabrikayı tahliye ederken durum itfaiyeye bildirildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Fabrikada bulunan ahşabın tutuşmasıyla alevler diğer bölümlere de sıçrarken meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

