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Bursa’da feci kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa’da feci kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. 65 yaş üstü izinden yaralanarak Ankara’dan yola çıkan Zeki K. (78) idaresindeki otomobil Bursa Ankara yolunda kontrolden çıktı.

Takla atıp ters vaziyette duran otomobilde sıkışan sürücü ile Mihriban K. (74) olay yerine gelen itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu hurda olan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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