Bursa'da film gibi kovalamaca! 50 km kaçabildiler

Olay saat sabaha karşı 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Oulu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Görükle bölgesinde devriye halinde bulunuyorlardı. Bedirhan K. (26) idaresindeki otomobil ve yanında bulunan 3 kişi ile birlikte drift atmaya başladı. Polis ekipleri otomobile 'dur' ihtiharında bulundu. 'Dur' ihtiharına uymayan Bedirhan K. (26) idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometrelik bir kovalamaca sonucu Acemler mevkiinde kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sürücü Bedirhan K. (26) ve yanında bulunan Alper K. (26), Ramazan D. (26) , Yasin B. (26) yakalandılar. Polis ekiplerinin alkol testinde sürücü Bedirhan K. (26) 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

"ALKOLDEN CEZA YİYECEĞİZ DİYE KAÇTIK"

Nöbetçi müdürün olay yerine intikal etmesinin ardından gençler, ’’Neden kaçtınız?’’ sorusuna ’’Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık’’ dedi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

