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  4. Bursa'da hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti: 1 polis yaralandı

Bursa'da hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti: 1 polis yaralandı

15.06.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahsun K. (29) ve arkadaşı Zafer Yasin A. (23), otomobille kaçmaya başladı. Önce bir polis memuruna ardından park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken, kovalamaca anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti: 1 polis yaralandı

Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesi, Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mahsun K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki arkadaşı ile kaçmaya başladı. Kovalamaca başlarken, polis, bölgeye takviye istedi. Sürücü Mahsun K., Ankara Yolu Caddesi’nde kendisini durdurmak isteyen polis memuruna otomobille çarpıp, kaçtı. Ara sokaklara giren sürücünün peşindeki polis ekipleri, otomobilin yakalanması için saniye saniye anons yaptı. Desteğe gelen ekipler, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Elmasbahçeler Mahallesi´nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Olgun Sokak'taki park halinde bulunanotomobile çarparak durdu. Kazanın ardından otomobilin çevresini güvenlik çemberi oluşturan ekipler şüpheli Mahsun K. ile yanında bulunan arkadaşı Zafer Yasin A.'yı yakaladı.

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Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin otomobille çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 1653 TL CEZA

Öte yandan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca, Mahsun K.'ye makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL olmak üzere toplam 1653 TL ceza kesildi. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA YAPAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, ara sokaklarda tehlikeli şekilde ilerleyen şüphelilerin kazanın ardından yakalanma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, sokakta hızla ilerleyen Mahsun K.'nin kullandığı otomobil manevra yaptığı sırada yol üzerinde park halinde bulunan araca çarpıyor. Kazanın ardından otomobilin çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri şüphelileri otomobilden indirip, yakalıyor.

(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu yabani kekolarla bir arada yaşamaktan bıktık artık. Ülkem bunlar sebebiyle varoşlaştı. Bursayı ve diğer birçok şehri uyuşturucu ve suç işleme şehirlerine çevirdiler
Adı Mahsun olanın normal biri olduğunu görmedim, isimden belli ne olduğu

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