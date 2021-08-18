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  4. Bursa'da hareketli gece! 2 katlı metruk bina yangın sonucu çöktü

Bursa'da hareketli gece! 2 katlı metruk bina yangın sonucu çöktü

18.08.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı metruk bir bina, çıkan yangında çöktü. Yangının ardından binanın büyük bölümü küle dönerken kalan kısmının yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonları ile kaydetti.

Bursa'da hareketli gece! 2 katlı metruk bina yangın sonucu çöktü

Yangın, gece yarısı merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Elmalık Caddesi üzerindeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sararken mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından küle dönen 2 katlı metruk bina çökerken, binanın kalan kısımlarının yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan, panikle yangının çıktığı sokağa dökülen mahalle sakinleri ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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(DHA)

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yangın Bursa
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