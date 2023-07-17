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Bursa'da ilginç olay! Gölde boğuldu diye aranıyordu...

17.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu'ndan haber alınamayınca yakınları boğulduğunu ya da kaybolduğunu zannedip güvenlik güçlerine başvurdu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Hüseyinoğlu, arama ekipleri kendisini ararken alanın farklı bölgesinden yüzerek çıktı. Yaşlı adam herkesin yüreğine su serpti.

Bursa'da ilginç olay! Gölde boğuldu diye aranıyordu...

Bursa'nın İnegöl ilçesinden İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için gelen 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi. Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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ARAMA EKİPLERİ KENDİSİNİ ARARKEN GÖLDEN ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı.

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Hüseyinoğlu, "Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim" dedi. (İHA)

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