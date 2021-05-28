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  4. Bursa’da ilginç olay! Polis ve mahalleli her yerde ayı aradı

Bursa’da ilginç olay! Polis ve mahalleli her yerde ayı aradı

28.05.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Arama kurtarma ve polis ekiplerinin çalışmalarına vatandaş da katılırken ayı bulunamadı.

Olay saat 22.30 sularında merkez ilçe Yıldırım’a bağlı Fidyekızık mahallesi 6. Şahin Sokakta meydana geldi.

Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde Uludağ’ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü.

Meraklı mahalleli, yaşlısı genci demeden ayıyı merak ederek sokağa dökülürken polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi.

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Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.

(İHA)

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