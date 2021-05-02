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Bursa'da kan donduran cinayet! Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

02.05.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki plakasız bir aracın bagajında erkek cesedi bulundu. Kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerince açılan bagajdaki cesedin, 45 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez’e ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde dururken soruşturma sürüyor.

Bursa'da kan donduran cinayet! Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi Cuma Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi.

BAGAJI AÇAN EKİPLER ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otomobilin bagajını açtı. Bagaja açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin Bursa’nın İnegöl ilçesinde 45 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez’e ait olduğu belirlendi.

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ARACIN PLAKALARI SÖKÜLMÜŞ

Cesedin bulunduğu otomobilin ile Sinan Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, şüpheliyi ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Sinan Sönmez’in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak. (İHA)

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