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Bursa'da karlı yolda aracıyla takla sürücü dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

20.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Mudanya yolu caddesinde meydana geldi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN VATANDAŞLAR KURTARDI

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ana yolda takla atarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşlar sürücünün araçta sıkıştığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yeri vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkardı. Hafif yaralı olan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

(İHA)

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trafik kazası Bursa
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