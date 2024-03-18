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  4. Bursa'da keşfedilen yeni fay hattı hakkında korkutan senaryo! Prof. Dr. Ersoy, o soruya "enerji gerilimi zaten doldu" sözleriyle yanıt verdi...

Bursa'da keşfedilen yeni fay hattı hakkında korkutan senaryo! Prof. Dr. Ersoy, o soruya "enerji gerilimi zaten doldu" sözleriyle yanıt verdi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.03.2024 17:05
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Bursa'da 95 kilometrelik yeni bir fay hattı keşfedilmişti. Keşiften sonra tüm Türkiye, bu yeni fayın Büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğini merak etmeye başladı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, beklenen büyük depreme ne kadar süre kaldığını ve hangi bölgelerin doğrudan risk altında olduğunu değerlendirdi. Ersoy ayrıca İstanbul'da deprem yaklaştı mı sorusuna da korkutan bir yanıt verdi...

Bursa'da keşfedilen yeni fay hattı hakkında korkutan senaryo! Prof. Dr. Ersoy, o soruya "enerji gerilimi zaten doldu" sözleriyle yanıt verdi...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te Meltem Bozbeyoğlu'nun yayınına katıldı. Birçok kişinin endişeyle beklediği Büyük Marmara depremi hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Ersoy ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde yeni deprem riskleri hakkında da kritik değerlendirmelerde bulundu.

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"ÖNEMLİ BİR DEPREM RİSKİ DAHA VAR" SÖZLERİYLE AÇIKLADI!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Marmara'yı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp giden ve 1500 km uzunluğunda. İzmit Körfezi’nden Marmara Denizi’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesini hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay'ı dallanıyor. Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı. Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2, hemen yanında Manyas Depremi vardı, biraz daha doğuda Sakarya’da 1967’de deprem oldu. Bu bize gösteriyor ki; biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var.

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YENİ FAYDAKİ ARAŞTIRMALAR DEPREMİN ZAMANININ TESPİTİNDE FAYDALI OLACAK

Biraz önce sizin bahsettiğiniz Bursa’da, Yenişehir'le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte çalışarak keşfetti. Şimdi Türkiye’de AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde yeni bir çalışma daha başladı. "Acaba bu depremlerin tekrarlanma aralıkları nedir", "ne sıklıkla deprem üretiyor” diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek; depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek.

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İSTANBUL İÇİN KORKUTAN İFADELER! "ENERJİ GERİLİMİ ZATEN DOLDU, ŞU ANDA DA OLABİLİR..."

"Depremler sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek oluyor?" sorusuna cevaben Ersor şu ifadelerde bulundu:

"Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağını defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela Ege bölgesinde. Tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında deprem olabilir."

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN OLDUĞU BÖLGEDE YENİDEN DEPREM OLUR MU?

"6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?" sorusuna cevaben Ersor şu ifadelerde bulundu:

"Kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman'a doğru giden 300 km’lik hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum. Ama Kahramanmaraş-Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir. Gerilim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler."


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deprem Bursa İstanbul fay hattı şükrü ersoy 6 şubat
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