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  4. Bursa'da korkunç olay! Ailesi çığlıklarına koştu, 2 yaşındaki küçük kızın üzerine kaynar süt dolu tencere devrildi

Bursa'da korkunç olay! Ailesi çığlıklarına koştu, 2 yaşındaki küçük kızın üzerine kaynar süt dolu tencere devrildi

30.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. 2 yaşındaki Büşra Y., mevsimlik işçi çadırındayken kaynar süt dolu tencere üzerine devrildi. Ağlama seslerini duyan küçük çocuğun ailesi, hemen yardıma koştu. Küçük kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'da korkunç olay! Ailesi çığlıklarına koştu, 2 yaşındaki küçük kızın üzerine kaynar süt dolu tencere devrildi

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Küçük Büşra, iddiaya göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada, çadır içinde yere kurulan ocak üzerindeki kaynar süt dolu tencereye çarptı. Tencere, bir anda talihsiz çocuğun üzerine devrildi.

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Kaynar sütün vücuduna döküldüğü çocuğun ağlama sesini duyan ailesi hemen yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun tamamında 2'nci derece yanık oluşan küçük Büşra, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Bursa
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