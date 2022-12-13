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Bursa'da korkunç olay! Kalbinden bıçaklandı, hayatını kaybetti

13.12.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan bir tartışmada 38 yaşındaki Ramazan B.'nin kalbinden bıçaklayarak yaradığı 25 yaşındaki Emre Yelseli hayatını kaybetti. Yelseli öldüren kişi tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da korkunç olay! Kalbinden bıçaklandı, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bursa Gemlik Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan B., aralarında bulunan husumet sonlandırmak üzere Emre Yelseli’yi otomobiline alıp, Kumla Mezarlığı’nın yakınına götürdü. İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan B. ise tabanca ile bacağından vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ramazan B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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