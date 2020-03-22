HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da koronavirüs uyarılarına rağmen asker uğurlaması!

Bursa'da koronavirüs uyarılarına rağmen asker uğurlaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 07:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. Asker uğurlaması yapan ailelere polis ekipleri uyarıda bulundu.

Bursa'da koronavirüs uyarılarına rağmen asker uğurlaması!

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

HALAY ÇEKİP, ASKERE GİDEN KİŞİYİ HAVAYA FIRLATTILAR

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri uyarıda bulundu.

POLİS EKİPLERİNDEN UYARI: SOSYAL MESAFE KURALINI ASKER UĞURLAMALARINDA DA UYGULAMALIYIZ

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatmaSağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Bursa asker uğurlaması

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

Sarıyer'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç hurdaya döndü

Sarıyer'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç hurdaya döndü

Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası harekete geçildi! 74 öğrenci Çorlu'da karantinaya alındı

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası 74 öğrenci karantinaya alındı

Rize'de 44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Ekipler tüm binayı tahliye etti

44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Tüm bina tahliye edildi

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.