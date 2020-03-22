Bursa'da koronavirüs uyarılarına rağmen asker uğurlaması!

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

HALAY ÇEKİP, ASKERE GİDEN KİŞİYİ HAVAYA FIRLATTILAR

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri uyarıda bulundu.

POLİS EKİPLERİNDEN UYARI: SOSYAL MESAFE KURALINI ASKER UĞURLAMALARINDA DA UYGULAMALIYIZ

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu



