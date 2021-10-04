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  4. Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı

Bursa'da markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı

04.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi.

İddiaya göre, markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takibe alan kadın kasiyer, şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Hızla dışarı çıkarak kapıyı üzerine kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, hırsızın o anları kameraya anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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