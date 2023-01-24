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Bursa'da muhtarlık seçimi öncesi ortalık karıştı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı, mahallede tansiyon yükseldi

24.01.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da muhtarlık seçimi öncesi ortalık karıştı. Bir mahallede düzenlenecek seçimler öncesi husumetli olduğu muhtar adayını kahvede gören şahıs, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Olayda muhtar adayı Hamdi Adıyaman ve bir kişi yaralandı. Muhtar adayı yakınının vurulduğunu duyan akrabaları ise olay yerine geldi. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edildi.

Bursa'da muhtarlık seçimi öncesi ortalık karıştı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı, mahallede tansiyon yükseldi

Bursa'da muhtarlık seçimi öncesi husumetli olduğu muhtar adayını kahvede gören şahıs, pompalı tüfekle muhtar adayı Hamdi Adıyaman'ı yaraladı. Saldırının ardından muhtar adayının akrabaları olay yerine akın etti. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nden ayrılan bir semte Çelebi Mehmet Mahallesi adı verildi. Burada muhtarlık seçimi için süreç başladı. Dün gece ise Çelebi Mehmet Mahallesi muhtar adayı Hamdi Adıyaman kahvehenede saldırıya uğradı. Vakıf Mahallesi Vatansever Sokakta meydana gelen olayda daha önce tartışma yaşadığı şahıs muhtar adayı Hamdi Adıyaman ile kahvede sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce şüpheli kişi aracından aldığı pompalı tüfekle arka arkaya tetiğe bastı. Saçmalardan biri, Hamdi Adıyaman'a isabet ederken, biri de kahvede bulunan Bekir Aydın'ı yaraladı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OLAY YERİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Muhtar adayı yakınının vurulduğunu duyan akrabaları ise olay yerine geldi. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edildi. Tansiyonu düşüren jandarma ekipleri bir sürede güvenlik amaçlı bölgede kalırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Jandarmanın soruşturması ve zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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