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Bursa'da otobüste iğrenç olay! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı... 'Kızımı nasıl videoya çekersin'

25.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otobüs yolculuğu sırasında iğrenç bir olay meydana geldi. Otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonuyla kameraya çeken kişiye yolculardan biri '‘Kızımı nasıl videoya çekersin’’ diyerek tepki gösterdikten sonra tartakladı. Şüpheli bir süre direndikten sonra otobüsten küfürler eşliğinde yakınıyla indikten sonra meydan dayağı yedi.

Bursa'da otobüste iğrenç olay! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı... 'Kızımı nasıl videoya çekersin'

Bursa'da otobüsteki sapık meydan dayağından kurtulamadı. Otobüstekiler şüphelinin kadınların ayaklarının fotoğraflarını çekip videoya aldığını görünce ortalık karıştı. Kadın yolculardan biri şüphelinin cep telefonuna bakınca kadınların ayak fotoğrafları ortaya çıktı.

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"KIZIMI NASIL VİDEOYA ÇEKERSİN!"

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı. Yolculardan birinin '‘Kızımı nasıl videoya çekersin’’ diyerek şüpheliyi tartaklamaya başladı.

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CEP TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

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KÜFREDEREK İNDİ

En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa otobüs
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