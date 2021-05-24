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Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

24.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kısıtlama saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Oğuzhan Salih, 15 dakikalık kovalamacanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak durdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı ve 0.73 promil alkollü olduğu tespit edilen Salih, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamı" diyerek saldırmaya çalıştı.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

“SEN MİSİN BU DEVLETİN POLİSİ"

GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamı" diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.

TOPLAM 15 BİN 187 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA


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