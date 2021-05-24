Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

“SEN MİSİN BU DEVLETİN POLİSİ"

GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamı" diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.