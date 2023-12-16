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Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

16.12.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, Barakfakih OSB üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar tüm fabrikayı sarınca çalışanlar tarafından fabrika tahliye edildi.

İLÇENİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GÖRÜLDÜ

Gökyüzüne yayılan dumanlar ilçenin çeşitli bölgelerinden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı tarafından çok sayıda tanker ve ekip gönderildi. Yağan sağanak yağmuru da arkasına alan ekipler yangını bir an önce söndürebilmek için çalışmalara başladı.

Olayla ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bir vatandaşın olmadığı dumandan etkilenenlerin olay yerindeki 112 ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. (İHA)

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