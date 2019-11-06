HABER

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 01:43 | Son Güncelleme

Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı.

İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi. (İHA)

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!
Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa fabrika yangın

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Caddeye bırakılan valiz paniğe neden oldu

Trump'tan Meksika'da 9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama

9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

1 haftada 4 evden 150 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı

1 haftada 150 bin TL'lik vurgun yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.