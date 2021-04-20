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  4. Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

20.04.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza yeri, dronla havadan görüntülenirken, bazı kişilerin inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık’ın (38) kullandığı sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR’da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

TIR’ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli’nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA YERİ, DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Çevredeki bazı kişilerin de inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti. TIR ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolu, 1,5 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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