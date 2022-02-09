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  4. Bursa'da tornavidalı gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes tahliye edildi

Bursa'da tornavidalı gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes tahliye edildi

09.02.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ocak'ta Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Gaspçı Aysu'nun 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

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20 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör’ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.

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(DHA)

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Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok Güzel Haberler Bunlar ;)
adalet şimdi yerini bulmaya başladı

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