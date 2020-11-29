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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

29.11.2020 01:52 | Son Güncelleme:
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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği Ekipleri Şehir Dışından ilçeye Uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç takibe aldı. Söz konusu araç İnegöl girişinde ekipler tarafından durduruldu.

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Araç içerisinde A.O., A.Y. ve A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, 1022 adet captagon Uyuşturucu hap elde ele geçirildi. A.Y. İsimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.O. ve A.H. İsimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında gözaltına aldı. Her iki şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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