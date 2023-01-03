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Bursa'da yoğun sis feci kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

03.01.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Bursa'da yoğun sis feci kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, yolda yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indi. Aralarında TIR'ların da bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

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Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

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Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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