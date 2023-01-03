Bursa'da yoğun sis feci kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indi. Aralarında TIR'ların da bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

