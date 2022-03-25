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  4. Bursa'da yürekler ağza geldi! Evi yakıp kendisini içeriye kilitledi

Bursa'da yürekler ağza geldi! Evi yakıp kendisini içeriye kilitledi

25.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da annesine sinirlenen 31 yaşındaki adam babasıyla yaşadığı daireyi ateşe verip evi kilitledi. Bir süre sonra dumanlar çoğalınca mutfak camlarını kıran Ahmet G. mahallede korku ve paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturup meraklı vatandaşlar o anları telefonlarıyla kaydettiler. Oğlunun yaptıklarını gözyaşları arasında izleyen babası İrfan G.'de polis ekiplerine oğlunu yanmaktan kurtardıkları için teşekkür etti.

Bursa'da yürekler ağza geldi! Evi yakıp kendisini içeriye kilitledi

Edinilen bilgiye göre, annesi babası uzun süredir ayrı yaşayan inşaat işçisi Ahmet G.(31) annesine bir konuda sinirlenip babası ile birlikte oturduğu Altıparmak Mahallesi Tahir Sokak'taki evin mutfak kısmında ateş yaktı. Bir süre sonra dumanlar çoğalınca mutfak camlarını kıran Ahmet G. mahallede korku ve paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturup meraklı vatandaşları ve park halindeki araçları bölgeden uzaklaştırdı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye aracının sepeti ile Ahmet G.'nin kırdığı mutfak camına çıkan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, Ahmet G. yi evden çıkması için ikna etmeye çalıştı. Şahsa rağmen itfaiye sepetinden atlayıp eve giren Emniyet Müdürü Pişik, evi ateşe veren Ahmet G.'ye sarılıp etkisiz hale getirdi. Emniyet Müdürünün ardından eve giren polis memurları tarafından gözaltına alınan Ahmet G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsı etkisiz hale getiren emniyet müdürü ve polis memurları vatandaşlar tarafından alkışlanarak tebrik edildi.

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BABA OLAN BİTENİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Oğlunun yaptıklarını gözyaşları arasında izleyen babası İrfan G.'de polis ekiplerine oğlunu yanmaktan kurtardıkları için teşekkür etti. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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(İHA)

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