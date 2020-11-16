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Bursa'daki ayılar kış uykusuna yatmıyor! Bakın nedeni neymiş

16.11.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Bursa'daki ayılar kış uykusuna yatmıyor! Bakın nedeni neymiş

Bursa'daki Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyeceklerle beslenen ayılar, kış uykusuna yatmıyor. Bakımları çok iyi olduğu için bol bol enerji depolayan ayılarının 71'inin de bu yıl yine kış uykusuna yatması beklenmiyor.

66 yetişkin 5 yavru olmak üzere 71 ayıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılar enerji topluyor. Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiren ayılar kışa hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ayıların kış uykusuna yatması beklenmiyor.

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302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık ayında başlıyor. Bu sürecin şubat ayı ve şubat sonuna kadar devam ettiği görülüyor.

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Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “66 yetişkin, 5 yavru ayımız var. Kış ayı öncesinde ayıları yoğun bir beslenme programına aldık. Kalorisi ve proteini yüksek meyve ve yemlerle besliyoruz. Hayvanlarda yağ depolanmasını amaçlıyoruz. Kış uykusu dönemine girdiklerinde metabolizmaları yavaşladığı için depoladıkları yağları kullanmış olacaklar” dedi.

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Ancak ayıların hemen hemen tamamına yakını kış uykusuna yatmayacak. Az sayıda ayı ise kış uykusu için ormanda kendine yer yaparak uykuya yatacak.

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İHA

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