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Bursa'daki bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı

11.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Bursa'daki bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği tır şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Bursa’da geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda, Nilüfer İlçesi’ndeki Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından olay yerine giden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler Karaman’ın eşi Z.K’nın tır şoförlüğü yapan Tezcan Ç’yle ilişkisi olduğunu belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç’nin cinayetten hemen sonra tırla Edirne’ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., Kapıkule sınır kapısından tırıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı. Aynı anda Bursa'da Z.K ile kızı N.K de gözaltına alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

‘KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM’

Bursa Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K’nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde “Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi. Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

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