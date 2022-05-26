Bursa'daki kazada yürek yakan görüntü! Otobüsün çarptığı engelli sürücü 20 metre sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüsün çarparak 20 metre sürüklediği engelli treeporter sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı...

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Necati Karanfil (60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden fiziki engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki treeportere çarptı.

20 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ile treeporter arasına sıkışan Musa Karış yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar Karış’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Musa Karış İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından yaralının kardeşi olduğu öğrenilen Mehmet Karış, olay yerine geldi. Mehmet Karış, abisi Musa Karış’ın aracının başında sinir krizi geçirdi. Kardeşinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış “Kim vurdu ona, kim?” diyerek ağladı. Abisinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun iyi olduğunu söyleyen polis ekipleri Mehmet Karış’ı güçlükle sakinleştirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedavi altına alınan Musa Karış’ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Necati Karanfil ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



