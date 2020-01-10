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  4. Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bursa'da dün hızlı tren inşaatı yakınlarında, kalbinden 2 kez bıçaklanmış ve ağzı bantlı bulunan erkek cesedinin, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a (27) ait olduğu belirlendi. Çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Kahraman'ın ölümüyle ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı yakınında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatanın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede kimlik bulunmazken, ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Bursa'ya 2 gün önce gelen, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EŞİ, ARKADAŞLARIYLA ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞ

Furkan Kahraman'ın son olarak kimlerle görüştüğünü araştıran ekipler, Ömer Y. (28), F.Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Kahraman'ın, eski sevgilisi Ezgi D.'yi Muhammet D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine Muhammet D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi.

Muhammet D.'nin, polise verdiği ifadede, eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla aradığını, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söylediği öğrenildi. Muhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı, arkadaşının kız kardeşini Kahraman ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği öğrenildi. Kızla görüşeceğini düşünerek, Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın, Muhammet D. ve arkadaşı Ömer Y. tarafından hızlı tren inşaatı yakınlarına götürüldüğü belirtildi. Burada plastik kelepçe takılan, kurusıkı silahla korkutulan Furkan Kahraman'a işkence de yapıldığı ortaya çıktı. Ağzı koli bandıyla bantlanan, kamyonete bağlanıp, işkence yapılan Kahraman'ın, daha sonra kalbinden 2 kez bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Bursa cinayet

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