Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde, Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı yakınında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatanın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede kimlik bulunmazken, ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Bursa'ya 2 gün önce gelen, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EŞİ, ARKADAŞLARIYLA ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞ



Furkan Kahraman'ın son olarak kimlerle görüştüğünü araştıran ekipler, Ömer Y. (28), F.Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Kahraman'ın, eski sevgilisi Ezgi D.'yi Muhammet D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine Muhammet D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi.