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  4. Bursa'daki uçak kazası! Düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazası! Düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

26.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evlerin arasına düşen uçakla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eğitim uçuşu yaptığı sırada kaza kırıma uğrayan ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde biri çocuk iki kişinin son anda kurtulduğu görüldü.

Bursa'daki uçak kazası! Düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da dün öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı.

SON ANDA KURTULMUŞLAR

İlk görüntülerde infilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu anlaşılırken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma anları, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması ortaya çıktı.

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Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.

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Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlanırken, gece saatlerinde uçağın enkazı kaldırıldı.

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Son dakika | Bursa'daki uçak kazası sonrası hava yolu şirketinden açıklama: Kazanın sebebi...Bursa'daki uçak kazası sonrası hava yolu şirketinden açıklama: Kazanın sebebi...

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa
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