HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'dan acı haber! 13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti

Bursa'dan acı haber! 13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti

01.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Bursa'dan geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan anne ve 13 yaşındaki kızı art arda 4. kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Anne de kız da hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde anne ve kızın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Bursa'dan acı haber! 13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

b2

ÖNCE KIZI ARDINDAN ANNESİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

b1

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Şoke eden anlar saniye saniye görüntülendiFaciaya ramak kala! Şoke eden anlar saniye saniye görüntülendi
İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!
Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktıElazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.