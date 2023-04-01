Bursa'dan acı haber! 13 yaşındaki kız ve annesi 4. kattan atlayarak intihar etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

ÖNCE KIZI ARDINDAN ANNESİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)

